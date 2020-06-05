Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе в условиях пандемии сохраняет объемы поддержки строительной отрасли

• Доля Юго-Западного банка на рынке кредитования жилищного строительства с использованием счетов-эскроу составляет 84%.

• В 2019 году Юго-Западный банк выдал ипотечных кредитов на сумму 208 млрд руб.

Сбербанк провел в онлайн-формате отраслевую конференцию «Недвижимость Юга. Возможности и перспективы развития».

В мероприятии приняли участие представители министерства строительства РФ, ведущие отраслевые эксперты, менеджмент Сбербанка, а также более 100 крупнейших застройщиков Юга России и Северного Кавказа. Основное внимание было уделено оценке состояния рынка, проводимых мерах государственной поддержки отрасли, развитию ипотечных программ, а также стратегии банка по дальнейшему финансированию проектов строительства жилой недвижимости.

По оценкам специалистов в отрасли наблюдается устойчивый прирост объемов строительства жилья с использованием эскроу-счетов. Это означает, что участники рынка адаптировались к новым условиям. По данным «Дом. РФ», на 1 января 2020 доля жилья, возводимого по новой схеме финансирования, составила 24,6% (26,4 млн кв. м), а по итогам 1 кв. 2020 уже более 28% всего объема строительства. По прогнозу «Дом. РФ», к концу года до 60-70% квартир будут строить за счет проектного финансирования — даже в условиях пандемии и падения курса рубля.

Основную поддержку отрасли оказывает Сбербанк, который занимает почти 70% рынка финансирования строительства с эскроу, при этом доля рынка на Юге и Северном Кавказе достигает 84%. Сейчас в Сбербанке открыто более 56 тыс. счетов эскроу физических лиц на сумму 210 млрд руб. Банк активно осуществляет консультационную поддержку застройщиков и других представителей девелопмента, чтобы упростить для них переход к использованию новой модели финансирования жилищного строительства, а также внедряет новые продукты и онлайн-сервисы для работы в условиях пандемии коронавируса.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк выступает основным финансовым партнером отрасли, который предоставляет продукты застройщикам и покупателям квартир на каждом этапе реализации проекта строительства жилого дома. Рынок испытывает негативное влияние кризиса, но Сбербанк продолжает в прежнем режиме финансировать как новые, так и уже реализуемые строительные проекты. Строительная отрасль — это драйвер развития всей экономики. Рынок обладает высоким потенциалом к развитию, а Сбербанк, в свою очередь, обладает уникальным опытом и сформированной большой экспертной базе, которая позволяет оперативно реагировать на потребности отрасли и находить индивидуальный подход к каждому нашему клиенту».

С начала года на Юге и Северном Кавказе банк принял 33 положительных решения по проектному финансированию на сумму 25,4 млрд рублей, в т. ч. с эскроу 24 решения на сумму 21,8 млрд рублей, кредитный отраслевой портфель составил 45 млрд рублей.

Светлана Назарова, управляющий директор — начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка:

«Девелоперы жилья не снизили свою активность. За апрель-май 2020 года поступило более половины поступивших заявок на проектное финансирование в объеме поступивших с начала года от девелоперов жилья в Юго-Западном банке Сбербанка. При этом девелоперы Юга России более активно, чем их коллеги из других регионов России, применяют на практике внедряемые банком новые цифровые сервисы — каждая 3-я заявка на проектное финансирование поступают в Сбербанк через личный кабинет».

В прошлом году рынок ипотечного жилищного кредитования в России составил 2,8 трлн. руб., на рынке жилья в Юго-Западном банке было выдано ипотечных кредитов на сумму 208 млрд. руб., при этом доля банка в новых выдачах ипотеки составила 50,5%.

В 1 квартале 2020 года рост ипотечного рынка в стране по сравнению с аналогичным периодом 2019 был планомерным и составил 22%. После частичного снижения объема выдачи ипотечных кредитов в начале апреля, обусловленного эпидемиологической ситуацией в стране, в мае наблюдалось восстановление количества заявок на ипотеку к уровню мартовских показателей. Положительное влияние на спрос оказал запуск программ льготной ипотеки под 6,5%.

В Сбербанке отмечают рост количества клиентов, которые сегодня интересуются покупкой недвижимости посредством платформы «ДомКлик». По сравнению с мартовским показателями на сегодняшний день вырос почти в 2 раза. Это, безусловно, связано как с восстановлением спроса, так и ростом популярности самой платформы. Только за последний месяц услугами сервиса «ДомКлик» воспользовалось около 13 млн человек.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Мы видим положительные изменения на российском ипотечном рынке, после тяжелого периода в начале апреля. Это позитивные явления, ситуация быстро восстановилась. Сегодня каждая вторая ипотека в России проходит через Сбербанк, при этом 50% заявок поступают онлайн. В связи с закрытием региональных МФЦ в период пандемии, мы фиксируем существенный рост спроса на сервисы электронной регистрации. Более 80% сделок оформляются через Сервис электронной регистрации и Сервис безопасных расчетов. С 1 июля мы также начнем согласовывать договоры долевого участия с застройщиками в онлайн-режиме. Фактически мы станем верифицировать соответствие ДДУ к аккредитованному на этапе сделки, что позволит существенно экономить ресурсы всех участников процесса».

В настоящее время в России по данным ЕИСЖС и Росстата строится 99,7 млн кв. м., из них на территории Юга России и Северного Кавказа — 13,2 млн кв. м. Каждый третий проект использует эскроу. В 2019 году девелоперами было введено 5,6 млн кв. м жилья. Наибольшее количество вводимого жилья (45%) приходится на Краснодарский край — 2,5 млн кв. м, далее следует Ростовская область — 1,2 млн кв. м, Ставропольский край — 0,5 млн кв. м и Дагестан — 0,4 млн кв. м.

Одна из отличительных особенностей девелопмента жилой недвижимости Юга и Северного Кавказа — усиление роли крупнейших ТОП-20 застройщиков. За минувший год они увеличили свое присутствие на рынке на 17%. В настоящее время 61% строящегося жилья относится именно к этим компаниям.