СберБанк на Юге России и Северном Кавказе остается лидером финансового сектора и развивает клиентоцентричную экосистему

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«В 2020 году Сбер полностью реализовал финансовую стратегию и выплатил рекордные для российского рынка дивиденды. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря развитию нашего основного финансового бизнеса. Даже в условиях непростого для всех 2020-го года портфели Юго-Западного банка продолжили расти: на 1 декабря 2020 года совокупный кредитный портфель превысил 1,4 трлн рублей, совокупный портфель привлечённых средств составил более 1,3 трлн рублей. Наша активная работа с госпрограммами, своевременное предоставление мер поддержки физическим лицам и бизнесу, реализация клиентских стратегий ключевых партнеров в сферах недвижимости, АПК, ритейла, экспорта, а также практически 100%-я цифровизация сервисов Сбера сделали это возможным».

Сбер, как основной финансовый партнёр регионов Юга и Северного Кавказа, в 2020 году фокусировался в том числе и на развитии бесконтактной технологии и обеспечении клиентов удобным, быстрым, современным и безопасным сервисом оплаты.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«С Правительством Ингушетии реализуем масштабный проект «Безналичные Республики». Он нацелен на развитие онлайн-расчётов в сфере ЖКХ, торговли, образования и здравоохранения, а также на повышение уровня финансовой грамотности населения. В проекте задействованы профильные министерства, Центральный банк и муниципалитеты городов и районов. В 2020 году Сбер оснастил платёжными терминалами Республиканский МФЦ, реализовав полноценный принцип «одного окна». Запущена безналичная оплата в общественном транспорте Назрани: pos-терминалы установлены на автобусах ГУП «Ингушавтотранс». Благодаря общим усилиям безналичный оборот превысил 1 млрд рублей — по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 59%».

Но задачи клиентов Сбера на Юге России и Северном Кавказе не ограничиваются только финансами: есть еще спектр других потребностей в жилье, безопасности, медицине, развлечениях, покупках, транспорте, и многом другом. Поэтому Сбер расширил своё присутствие за пределами финансового рынка и вошёл практически во все цифровые индустрии. Теперь почти все услуги более чем 60 компаний экосистемы объединились под единым брендом Сбер. В регионах работы Юго-Западного Сбербанка доступны уже более 120 сервисов экосистемы для всех рынков и под любую задачу клиента. При этом Сбер не просто цифровизирует отдельные продукты или сервисы, а трансформирует целые рынки и создаёт новые.

Особое внимание Сбер уделяет построению лучшего «бесшовного» клиентского пути и формированию уникального предложения на основе цифрового «портрета» конкретного клиента. К примеру, Сбер создал и продолжает масштабировать в России P2P-систему переводов. Объём переводов в год в стране уже составляет более 22 трлн рублей, на Юге России и Северном Кавказе за 11 месяцев 2020 года проведено 965 млн транзакций переводов по картам физлиц, а выражение «переведи на Сбер» стало нарицательным. Сегодня платформа СберБанк Онлайн является полноценным цифровым помощником физических и юридических лиц: здесь уже доступны сотни операций, которые раньше можно было оформить только при личном визите в отделение банка.

Или другой пример — сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет, который запущен уже в 19 городах во всех 11 регионах Юга России и Северного Кавказа, в том числе в Магасе и Назрани. Он позволяет семьям экономить до 25 часов в месяц на походы в магазины и удаленно заказывать необходимые товары. Среди южных городов по итогам III квартала 2020 года в ТОП-10 по росту заказов в РФ вошли Краснодар (рост в 9 раз, № 9 в РФ) и Ростов-на-Дону (рост в 8,5 раз, № 10 в РФ). СберМаркет также активно помогает в развитии ритейлеров и региональных торговых сетей.

Амбициозным для развития остаётся рынок B2G. В 2020 году Сбер активно проводит Цифровые дни с презентацией продуктов экосистемы, актуальных для каждого конкретного региона по направлениям телемедицина, интеллектуальная транспортная сеть, интеллектуальная система наружного освещения, голосовые сервисы, Цифровая платформа, AI-модель детекции патологии легких, и другие.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер сегодня является амбассадором цифровой повестки и помогает регионам комплексно решать задачи нацпроекта «Цифровая экономика». В первую очередь, мы выявляем потребности каждой территории, а затем под эти задачи в рамках совместной работы с Правительством предлагаем уникальный «конструктор» цифровых платформенных решений для социально-экономического развития региона».

Ряд B2G-проектов в партнерстве регионов и Сбера уже запущены. Проект по разметке данных TagMe пилотируется совместно с 6 республиками Северного Кавказа при поддержке полномочного представителя РФ в СКФО. Безработным и малоимущим жителям Республик предложена работа по разметке данных на платформе TagMe. Разметчики выполняют несложный функционал, предполагающий разметку аудиозаписей и изображений еды для ряда проектов подразделений искусственного интеллекта Сбера (SberAI) в области распознавания речи. Пилот продлится до 20 декабря 2020 года.

Школьная цифровая платформа СберКласс добавляет современные инструменты и новые форматы обучения и взаимодействия учителя с учениками. Платформа открывает новые возможности для каждого ребёнка, позволяя строить индивидуальные образовательные траектории, самостоятельно устанавливать цели и достигать их исходя из своих предрасположенностей и мотивации. В Ингушетии к СберКлассу подключены три школы.