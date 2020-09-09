Сбербанк: Краснодарский край лидирует по числу объявлений на ДомКлик

По итогам месяца в ТОП-5 регионов России по числу активных объявлений о продаже жилья вошли Краснодарский край, где размещено более 130 тысяч объявлений, и Ростовская область с 65 тысячами объявлений.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк — основной финансовый партнёр рынка ипотечного кредитования Юга России и Северного Кавказа. В среднем, в августе ежедневно в банке выдавали ипотечных кредитов на сумму более 700 млн рублей. Фактически — это каждая вторая ипотека в южных регионах. По итогам прошедшего месяца доля жилых объектов в 11 регионах обслуживания Юго-Западного Сбербанка составляет более 20%, или свыше 246 тысяч объектов, от всероссийского показателя на ДомКлик. Причем, около 196 тысяч позиций размещены в двух крупнейших южных регионах — Краснодарском крае и Ростовской области».

Весь рейтинг ТОП-5 по скорости экспозиции жилья на ДомКлик заняли регионы облуживания Юго-Западного Сбербанка. В Республике Ингушетия в среднем продают жильё на вторичном рынке за 7 дней и 8 часов. Это лучший показатель в России. Следом за ней расположились Республики Карачаево-Черкеcия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Ставропольский край.

На пятой позиции в общероссийском рейтинге по стоимости квадратного метра жилья от застройщиков разместилась Адыгея с показателем в 40 189 рублей. Самыми доступными по средней стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке среди регионов обслуживания Юго-Западного Сбербанка стали Ингушетия с показателем в 30 492 рубля и Калмыкия с ценой в 38 125 рублей.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Доля ипотеки Сбербанка составляет более 50%, что позволяет нам анализировать информацию о значительной части процессов, происходящих на рынке недвижимости и ипотеки в России. С запуском проекта эти данные становятся прозрачными и доступными всем желающим. Отмечу, что вся информация, доступная в новом сервисе, абсолютно бесплатна для пользователей. Мы считаем, что кроме наших клиентов, она будет также полезна для профессионального сообщества на рынке недвижимости и средств массовой информации».

Покупатели недвижимости теперь могут узнать среднюю стоимость жилья в своем регионе, за какое время в среднем банк может одобрить заявку на ипотеку, а также сравнить, за сколько дней в их регионе будет зарегистрирована сделка с недвижимостью в электронном и обычном виде. Посетители сайта смогут отслеживать помесячную динамику, сравнивать по различным показателям российские регионы и скачивать информацию в удобном для себя формате. Все данные представлены по регионам и городам России с января 2019 года. Список показателей и данных будет расширяться.