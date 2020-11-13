Сбербанк: ипотека с господдержкой остаётся драйвером рынка жилой недвижимости на Юге России и Северном Кавказе

Льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Срок кредита — до 20 лет.

Наибольшим спросом ипотека с господдержкой на Юге России и Северном Кавказе пользуется в Ростовской области (30% от всех выданных Сбербанком ипотечных кредитов на вторичном и первичном рынке жилья), Краснодарском крае (26%), Северной Осетии (23%) и Ставропольском крае (17%). Средний размер жилищного кредита с господдержкой равен 1,92 млн рублей. Cамый высокий и самый низкий показатели среднего займа зафиксированы в Чеченской Республике (3,1 млн рублей) и в Республике Адыгея (1,5 млн рублей).

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе уже выдал 14,8 тысяч кредитов на общую сумму 28,4 млрд рублей. Это стало одним из ключевых элементов поддержки населения во время пандемии коронавируса и сыгралo важную роль в восстановлении рынка жилищного кредитования в последние полгода. Ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики 11 регионов обслуживанию Юго-Западного Сбербанка. Семьи всё чаще улучшают свои жилищные условия или инвестируют в новостройки. Это дает импульс развитию рынка жилой недвижимости, а также многих сопутствующих сфер — стройматериалов и товаров для ремонта, услуг дизайна и ремонта помещений, мебели, логистики, и многим другим».

Для поддержания спроса на кредитные продукты во время действия ограничительных мер Сбербанк предложил удобные дистанционные сервисы — оформление кредитного договора и открытие эскроу-счета без визита в банк. Онлайн-кредитование продолжает набирать популярность у клиентов Юго-Западного Сбербанка, в настоящий момент около 70% всех заявок на кредиты банк получает с помощью дистанционных каналов банка: ими пользуются уже более 8,35 млн жителей Юга России и Северного Кавказа.

Кроме того, Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для жителей Юга России и Северного Кавказа. В том числе — и в программе «Сельская ипотека», которая также была расширена в октябре 2020 года. Ключевым изменением стала возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором времени, чтобы взять ипотечный кредит в сельской местности, будет необязательно обладать правом собственности на землю — достаточно договора аренды. Данные изменения вступят в силу 1 января 2021 года.