Сбербанк и СКФУ создадут базовую кафедру технологий цифровой экономики

СКФУ и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет направлено на повышение эффективности партнерских отношений. На базе СКФУ планируется создание базовой кафедры технологий цифровой экономики.

Документ подписали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов и врио ректора СКФУ Дмитрий Беспалов.

Проект предполагает участие Сбербанка в образовательной деятельности, организацию студенческих практик и стажировок, повышение квалификации сотрудников университета, участие представителей банка в работе государственных аттестационных комиссий, а также совместную работу в проекте «Точка кипения».

Ранее аналогичная кафедра была создана на базе Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) в Северной Осетии.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы готовы интегрироваться в образовательный процесс, чтобы сокращать разрыв между требованиями банка, как работодателя, и уровнем профессиональных и личностных компетенций будущих выпускников. Финансовая отрасль стремительно меняется под воздействием инновационных технологий, новых бизнес-процессов и конкуренции. Именно поэтому мы готовы делиться лучшими практиками с молодыми специалистами и нашими партнерами — а это 42 учебных заведения на Юге России и Северном Кавказе».

Сбербанк уделяет особое внимание взаимодействию с учреждениями всех уровней образовательной системы. В этом году в Юго-Западном банке Сбербанка прошли практику более 1000 студентов, из которых 316 человек стали сотрудниками финансовой организации. Сбербанк выступил основным партнером ряда крупных молодежных форумов, среди которых: «Машук», «Каспий-2019», «Беной-2019», «Ростов X», «Студенческая весна» (Ставрополь) и II хакатон «Учителя будущего» (Грозный). Банк принимает активное участие в программах четырех Точек кипения в Ростове-на-Дону и Ставрополе.

Дмитрий Беспалов, врио ректора СКФУ:

«Сегодняшняя встреча — это следующий важный шаг, который позволит усилить взаимовыгодное партнёрство. Создание на базе университета базовой кафедры вашей организации открывает новые возможности и направления для сотрудничества. Для нас очень важно, что студенты будут знакомиться с лучшими практиками и передовыми технологиями, которыми так славится ваш банк. Обучающиеся получат от профессионалов своего дела практические навыки, востребованные в банковской сфере. Объединив усилия, мы сможем готовить высококвалифицированных специалистов нового поколения, отвечающих требованиям современного рынка труда. В ближайшей перспективе на базе кафедры пройдут обучение 1000 студентов. Подготовка будет идти по семи направлениям в рамках 14 образовательных программ. Надеемся, выпускники станут ведущими сотрудниками вашей организации и внесут вклад в переход к цифровой экономике. Новые перспективы открываются и в области научных изысканий. Совместные исследования позволят найти ответы на актуальные вызовы и проблемы в банковской сфере».

Также председатель Юго-Западного банка Сбербанка и врио ректора СКФУ побывали в «Точке кипения» СКФУ, где они пообщались со студентами Института экономики и управления и Института информационных технологий и телекоммуникаций. Основной темой беседы стало развитие гибких навыков Soft skills, которые тесно связаны с личностными качествами и установками, социальными навыками и менеджерскими способностями и отвечают за успешное участие в рабочем процессе.