Сбербанк и Правительство Дагестана подвели промежуточные итоги реализации совместных проектов

• В рамках Проектного офиса рассмотрены инвестиционные региональные проекты на общую сумму 10,6 млрд рублей.

• Благодаря реализации проекта «Безналичный Дагестан» в прошлом году вырос безналичный оборот по направлениям — торгового эквайринга на 58%, платежей ЖКХ на 31%, а платежей за образование в 2,3 раза.

В Махачкале состоялось совещание под председательством полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки по вопросам социально-экономического развития Дагестана. В мероприятии приняли участие глава региона Владимир Васильев и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Стороны обсудили первые результаты работы Проектного офиса, созданного в прошлом году совместно с правительством Республики. Задача офиса — проводить первичный отбор инвестиционных проектов и давать необходимые рекомендации по повышению эффективности. Дагестан стал первым регионом, в котором начала успешно действовать подобная структура взаимодействия Банка и органов власти.

Успешный опыт совместной деятельности есть и по другим направлениям сотрудничества. Одно из них — проект «Безналичный Дагестан», который нацелен на снижение наличного денежного оборота в республике за счет изменения потребительского поведения жителей региона. Проект стартовал в августе 2018 года. Благодаря его реализации в прошлом году вырос безналичный оборот по направлениям торгового эквайринга на 58%, платежей ЖКХ на 31%, а платежей за образование в 2,3 раза.

Во многом это происходит благодаря повышению доступности для населения цифровых платежных сервисов. В 58 крупных медицинских региональных учреждениях успешно работает проект «Безналичная медицина». В 430 торговых точках действует оплата товаров и услуг посредством смартфона с использованием QR-кода. В 70 окнах региональных МФЦ внедрена услуга безналичной оплаты. В 33 удаленных сельских населенных пунктах запущен уникальный проект платежного банковского агента по выдаче наличных средств в торговых точках. В стадии технической реализации находится проект по внедрению безналичной оплаты проезда в общественном транспорте г. Махачкала. Ведутся переговоры по реализации аналогичных проектов в Каспийске и Дербенте.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Дагестан — одна из крупнейших территорий СКФО. Благодаря конструктивному диалогу между банком и региональным правительством нам удается успешно реализовывать масштабные проекты, которые затем тиражируются в других республиках Северного Кавказа. На протяжении двух лет мы совместно развиваем безналичную инфраструктуру с помощью проекта «Безналичный Дагестан». В прошлом году в рамках совместного Проектного офиса мы начали проводить комплексную экспертизу по инвестиционным проектам. Вынесена экспертная оценка по проектам на общую сумму 10,6 млрд руб. Мы уверены, что подобная совместная работа уже в ближайшей перспективе даст ощутимые результаты в развитии экономики региона».

На встрече также был затронут вопрос поддержки строительной отрасли региона. По итогам прошлого года Дагестан занял второе место по объему введенной жилой площади. Республика обладает огромным потенциалом развития рынка жилищного строительства. Сбербанк со своей стороны готов оказать необходимую поддержку в части проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. В настоящее время доля Сбербанка в кредитовании жилья с применением эскроу-счетов в СКФО составляет 100%. Переход на новый механизм взаимодействия на рынке строительства жилья позволит исключить в будущем возникновение ситуаций с «обманутыми дольщиками».

Сбербанк — это основной финансовый институт в СКФО. Доля банка на рынке кредитования бюджетов регионов — 100%. В Дагестане действует 44 филиала банка и 550 устройств самообслуживания. Клиенты Сбербанка — около 1,5 млн физических и 19 200 юридических лиц. В прошлом году банк предоставил 16,9 млрд рублей кредитных средств населению и прокредитовал местный бизнес на сумму 3,5 млрд рублей. По итогам 2019 года объем налоговых отчислений составил 500 млн руб.