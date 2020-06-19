Сбербанк и BI.ZONE подготовили ежегодное исследование «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури»

0

18 июня 2020 года было опубликовано ежегодное аналитическое исследование «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури», подготовленное экспертами Сбербанка и компании BI.ZONE.

Threat Zone 2020 — уже третий аналитический материал из серии ежегодных исследований киберугроз современности. В 2018 году основной темой Threat Zone стали вызовы цифровизации. Прошлогоднее исследование было посвящено методам киберпреступников и наиболее популярным кибератакам. В этот раз центральной темой Threat Zone 2020 стали основные тенденции развития цифровых угроз и вызовов защиты организаций, возникших в том числе в результате кризиса из-за пандемии. Эксперты сравнивают уровни защищённости систем в конкретных отраслях и дают рекомендации для повышения устойчивости перед новейшими киберугрозами.

Полную версию исследования можно скачать здесь.

«2020 год изменил жизнь сотен миллионов людей. Цифровизация ускоряется и риски растут —мы начинаем все больше зависеть от цифровых каналов связи, и шансы киберкризиса многократно возрастают. Поэтому наше третье исследование мы назвали «Не дожидаясь бури». В нем мы анализируем тренды существующих и новых угроз, а также предлагаем читателям прикладные инструменты для оценки киберустойчивости бизнеса и рекомендации, как защитить себя и своих клиентов в новых условиях», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В хозяйствах Минприроды Ингушетии начались заготовки растительной пищи для зимней подкормки диких животных
Количество безналичных платежей по картам в ЮФО и СКФО выросло на 60%
Минприроды Ингушетии запустит новую версию официального сайта
Ингушские девушки продемонстрируют навыки стрельбы из лука в Магасе
Минприроды Ингушетии обозначило крайние сроки ликвидации свалок в сельском поселении Али-Юрт
Техническим директором «Ростелекома» на Юге стал Александр Васильев
В Ингушетии задержана фура с контрабандными алкогольными напитками из Северной Осетии
Индекс промышленного производства в Ингушетии за пять месяцев текущего года вырос почти на 12%
Житель Ингушетии подозревается в убийстве брата
Экс-главу ингушского правительства заподозрили в незаконной передаче мясомолочного комплекса коммерческой организации
В Ингушетии сельский депутат попал под следствие за мошенничество на 6 млн рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 