Выборы

Сапралиев переизбран мэром ингушского города Сунжа

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Члены горсовета Сунжи в среду переизбрали мэром действующего главу администрации Хаваш-Багаудина Сапралиева, сообщил газете «Ингушетия» представитель муниципального образования.

«В горсовете состоялось четвертое внеочередное заседание, на котором рассматривался вопрос об избрании главы города. Для участия в конкурсе по отбору кандидатур было представлено десять человек. Конкурсная комиссия определила двух кандидатов: Хаваш-Багаудина Сапралиева и Ахмеда Албакова», — сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе заседания депутаты на второй срок на должность главы Сунжи переизбрали Сапралиева. Его кандидатуру поддержали 13 из 14 представителей местного заксобрания.

Члены депутатского корпуса отметили большую работу, проделанную им за 10 месяцев на посту мэра, положительную динамику выстраивания взаимодействия с населением города.

Сапралиев поблагодарил депутатов за оказанное доверие, заверив, что приложит все усилия для реализации намеченных планов.

Мэру самого молодого города Ингушетии 50 лет. Он имеет три высших образования. Сапралиев возглавлял Центральный административный округ Назрани.

С 2016 года и до назначения врио главы Сунжи в конце декабря 2019 года он работал в должности помощника-советника главы администрации Назрани.

Напомним, в Сунже в сентябре этого года прошли выборы в совет депутатов второго созыва. Единороссы получили 70% от общего числа мандатов, то есть у них 14 из 20 мест в горсовете. На второй позиции «Справедливая Россия» с тремя мандатами, у ЛДПР — два, у КПРФ — один.

После выборов депутаты приняли отставку главы горсовета Харона Цечоева и избрали на эту должность бывшего спасателя, 36-летнего Рашида Накостоева.

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