Самые выгодные направления для отдыха, которые вам порекомендует любой туроператор

Турция

Турция уже несколько лет пользуется огромным спросом у туристов. Купив путевку за 700-1000 USD на двоих, предусматривающую проживание в гостинице по системе «все включено», вы можете не думать о тратах на еду, напитки и развлечения. Главное, правильно подобрать отель, ведь резорты отличаются друг от друга инфраструктурой и количеством бесплатных для постояльцев услуг. Когда будете искать туры в Турцию, обсудите с менеджером турагентства свои предпочтения. В некоторых гостиницах предлагают разнообразное меню, блюда турецкой кухни, бесплатные соки и качественный импортный алкоголь. В других же — выбор еды может быть ограничен.

Египет

Еще одно популярное среди россиян направление, где можно отдохнуть по системе «all inclusive». Горящие туры в Египет появляются в начале весны и конце осени, а самые дешевые предложения ищите в январе-феврале. В путевку на двоих, стоимостью около 1000 USD, уже будут включены авиаперелет, проживание в комфортабельном номере, трехразовое питание, развлекательные программы от сотрудников отеля. Туристический оператор предоставит вам трансфер из аэропорта в гостиницу, медицинское страхование на период отдыха, а также предложит увлекательные экскурсии по доступным ценам.

Таиланд

Туристические компании рекомендуют Таиланд путешественникам, которым хочется отдохнуть недорого и вместе с тем познакомиться с совершенно другой культурой и традициями. Большинство путевок на курорт предполагают размещение в гостинице с системой питания BB. Но цены в кафе Таиланда часто бывают даже ниже, чем в российских заведениях. Например, обед в нетуристическом месте обойдется вам в сумму 10 USD на двоих. Из дополнительных расходов: аренда мопеда около 50 USD на неделю, спа-процедуры от 10 USD, уроки дайвинга или серфинга — от 35 USD.

Вьетнам

Вьетнам — менее популярное направление для отдыха среди россиян, в сравнении с Турцией или Египтом, но спрос на путевки ежегодно растет. Уточните у своего турагента как выбрать курорт где вам точно понравится, ведь это большая страна со своими особенностями. Относительно недорогими считаются Нячанг и Муйне. А любители безмятежного релакса на берегу точно оценят пляж Чайна Бич в Дананге. Ведь даже Forbes назвал его одним из самых привлекательных в мире.

Грузия

Разобравшись, как работают туроператоры, становится понятно, что по некоторым направлениям можно купить путевки только с завтраками. И если вы не хотите тратить много денег на питание, смело отправляйтесь в Грузию. Эта горная страна известна живописными видами, доброжелательными и гостеприимными людьми, невероятно вкусной кухней, а также умеренными ценами. Клиенты туристического агентства Poehalisnami.ua рассказывают, что здесь порции в заведениях огромные, а местные жители бесплатно устраивают экскурсии, дают полезные рекомендации и щедро угощают вином гостей страны.