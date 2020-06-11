Статистика

Самые крупные домохозяйства в России находятся в Ингушетии

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Размеры домохозяйств в России сравнимы с США и Европой, в среднем это 2,6 человека. Однако в Ингушетии этот показатель выше, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения-2020.

Как рассказали в медиаофисе, среди субъектов страны самый высокий средний размер домохозяйства отмечается в Ингушетии — от 6 человек на один дом, в других регионах Северного Кавказа, а также в Тыве — 3,4 человека.

Самые низкие средние размеры домохозяйства — в Магаданской области (2,2 человека), Ивановской и Смоленской области (2,3 человека).

«Знание числа, размеров и структуры домохозяйств дает важную информацию для принятия решений в социальной сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в социальной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты», — объяснили эксперты, отмечает агентство.

Актуализированные данные о числе и структуре российских домохозяйств будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

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