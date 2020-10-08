Самую сейсмоустойчивую поликлинику в Ингушетии построят в Сунже

«Строительство стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России». Объем финансирования составляет более 387 млн руб. Возведение нового корпуса осуществляется на территории действующего лечебного учреждения. По проекту — это четырехэтажное строение на 300 посещений в сутки», — сказал собеседник.

По его словам, в здании будут иметься все необходимые отделения для прохождения полноценного лечения.

«Поликлинику полностью оснастят современным оборудованием и мебелью. В новом корпусе поликлиники запроектировано отделение женской консультации, травматологическое отделение, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты врачей-инфекционистов, хирургическое отделение, отделение функциональной диагностики, урологические кабинеты, терапевтическое и стоматологическое отделения», — добавили в Минстрое.

Отметим, что заказчиком объекта является Минстрой Ингушетии, строительные работы выполняет ООО «СтройМонтажС».