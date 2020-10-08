Строительство

Самую сейсмоустойчивую поликлинику в Ингушетии построят в Сунже

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В городе Сунжа Ингушетии в рамках федеральной программы по повышению устойчивости строений в сейсмических районах завершается строительство поликлиники на 300 посещений в смену, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минстрое.

«Строительство стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России». Объем финансирования составляет более 387 млн руб. Возведение нового корпуса осуществляется на территории действующего лечебного учреждения. По проекту — это четырехэтажное строение на 300 посещений в сутки», — сказал собеседник.

По его словам, в здании будут иметься все необходимые отделения для прохождения полноценного лечения.

«Поликлинику полностью оснастят современным оборудованием и мебелью. В новом корпусе поликлиники запроектировано отделение женской консультации, травматологическое отделение, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты врачей-инфекционистов, хирургическое отделение, отделение функциональной диагностики, урологические кабинеты, терапевтическое и стоматологическое отделения», — добавили в Минстрое.

Отметим, что заказчиком объекта является Минстрой Ингушетии, строительные работы выполняет ООО «СтройМонтажС».

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