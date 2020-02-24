Самбо

Самбисты из Карабулака стали медалистами открытого первенства во Владикавказе

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Воспитанники секции борьбы из Карабулака завоевали 3 награды различного достоинства на проходившем накануне во Владикавказе открытом первенстве по самбо среди юношей 2006-2007 годов рождения, сообщил «Ингушетии» один из наставников спортсменов Магомед Султыгов.

«Победителями соревнований стали Магомед Султыгов и Магомед Ажигов, выступавшие в категориях до 38 кг и свыше 71 кг соответственно», — сказал тренер.

«Бронзовой медали в весовой категории до 71 кг удостоился Илез Котиев», — добавил он.

Тренируются атлеты под руководством Магомеда Султыгова и Ибрагима Чахкиева.

Отметим, что открытое первенство по самбо среди юношей 2006-2007 годов рождения проходило в Северной Осетии накануне, 23 февраля. Турнир, собравший более 150 борцов из различных регионов СКФО, был посвящен памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо Аветиса Киракосяна.

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