Самбисты из Карабулака стали медалистами открытого первенства во Владикавказе

«Победителями соревнований стали Магомед Султыгов и Магомед Ажигов, выступавшие в категориях до 38 кг и свыше 71 кг соответственно», — сказал тренер.

«Бронзовой медали в весовой категории до 71 кг удостоился Илез Котиев», — добавил он.

Тренируются атлеты под руководством Магомеда Султыгова и Ибрагима Чахкиева.

Отметим, что открытое первенство по самбо среди юношей 2006-2007 годов рождения проходило в Северной Осетии накануне, 23 февраля. Турнир, собравший более 150 борцов из различных регионов СКФО, был посвящен памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо Аветиса Киракосяна.