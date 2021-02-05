Ипотека

Самая высокая ставка по ипотеке зафиксирована в Ингушетии

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В минувшем году самый высокий процент ставки по ипотеке зафиксирован в Ингушетии (8,35%) и Тыве (8,22%), сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк России.

В целом средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в декабре 2019 года снизилась с 9% до 7,36%.

Ипотечные ставки выше средних значений в минувшем году также были отмечены в Чечне и Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%).

Минимальное значение средних ставок по ипотеке зафиксировано в Республике Саха (Якутия) — 6,3%.

В Москве средняя ипотечная ставка составила 7,69%, в Санкт-Петербурге — 7,59%.

Согласно данным ЦБ, на 1 января 2021 года задолженность населения по ипотеке с учетом приобретенных прав требования составила 9,3 трлн рублей, что на 20,8% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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