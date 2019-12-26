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Саид Дахкильгов одержал победу на турнире по смешанным единоборствам в Турции

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Боец смешанных единоборств Саид Дахкильгов стал победителем международного турнира «Abadan Fighting Championship 9» в Стамбуле.

«Саид Дахкильгов одержал очередную победу на турнире в Турции», — сказал собеседник нашего издания.

Как сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена, исход поединка с Сахимом Маммадовым ингушский атлет решил удушающим приемом.

Отметим, что в рамках международного турнира по смешанным единоборствам «Abadan Fighting Championship 9» состоялось 12 боев, в том числе поединок за пояс Abadan FC.

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