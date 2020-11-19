«Сад-гигант Ингушетия» в 2021 году намерен получить 40 тонн винограда

«Выращиваем три итальянских сорта, которые собираются в разное время сезона. Если торговые сети согласятся, то, конечно, мы его будем продавать им. В 2021 году надеемся собрать урожай в 40 тонн, для третьего года — очень хороший результат», — сказал Балкизов.

По его словам, первая посадка винограда на территории предприятия была совершена еще в 2019 году.

«Виноград мы заложили только в прошлом году, и в тот же год мы получили пробные грозди. А урожай винограда этого года, к сожалению, забрал град. Но, тем не менее, получилось собрать около 1 тонны очень хорошего качества. У нас 3,7 гектара под виноградом, пока увеличивать не планируем», — добавил собеседник ТАСС.

«Сад-гигант Ингушетия» создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе республики. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.