Штраф

«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками

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Возбуждены административные дела по факту столкновения двух пассажирских автобусов с работниками агропредприятия «Сад-Гигант Ингушетия» в Сунженском районе республики в июне текущего года, сообщает надзорное ведомство региона.

«По результатам прокурорской проверки в отношении гендиректора предприятия и ООО «Сад-Гигант Ингушетия» возбуждено 10 дел об административных правонарушениях», — сказано в сообщении региональной прокуратуры.

Дела завели по ч. 1 ст. 5.27 КоАП и ч. ч. 1- 4 ст. 5.27.1 КоАП России (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ).

Материалы проверки рассматривала госинспекция труда, гендиректор и предприятие «Сад-Гигант Ингушетия» признаны виновными в совершении административных правонарушений. Назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 165 тыс. рублей, которые оплачены в полном объеме.

Кроме того, в адрес руководства агропредприятия прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По данным МВД, порядка 20 человек получили травмы при столкновении двух пассажирских автобусов на территории садов.

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