АПК

«Сад-гигант Ингушетия» намерен в 2023 году выращивать до 60 тыс. тонн фруктов в год

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Крупнейший садоводческий комплекс на Северном Кавказе «Сад-гигант Ингушетия» намерен в 2023 году выйти на проектную мощность и выращивать до 60 тыс. тонн фруктов в год.

Яблоки предприятия, которое выращивает яблоки по интенсивной технологии, можно купить практически во всех регионах страны, даже на Дальнем Востоке.

«Мы реализуем свою продукцию в республике, и многие жители с удовольствием приобретают ее. А за пределами региона фруктами нашего предприятия торгуют наиболее крупные торговые сети страны — это «Магнит» и Х5 Retail Group. Они поставляют наши яблоки практически во все регионы страны. В виде исключения мы продавали несколько машин предпринимателю из Благовещенска: она года четыре назад купила несколько машин яблок — и с тех пор, несмотря на сложную логистику, регулярно приезжает и покупает наши яблоки, потому что, по ее словам, в городе все спрашивают именно наши яблоки», — рассказал в интервью ТАСС гендиректор предприятия Замир Балкизов.

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