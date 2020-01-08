«Сад-Гигант «Ингушетия» намерен поставлять яблоки в страны Европы и арабского мира

«В 2019 году мы заложили 235 га сада, в 2018 году — 180 га, пока эти деревья не вошли в этап плодоношения. В 2019 году мы собрали урожай объемом 24,26 тыс. тонн продукции, а к 2023 году намерены довести объем произведенных фруктов до 55-60 тыс. тонн в год», — сказал он.

По словам Балкизова, предприятие намерено выйти на международный рынок за счет получения необходимого сертификата о качестве производимой продукции.

«Мы хотим получить международный стандарт (для производителей о безопасности их сельхозпродукции) Global GAP, чтобы мы могли войти в когорту тех, кто продает свою продукцию в странах Европы и арабского мира. Мы готовимся, к весне сможем пройти эту процедуру проверки, думаем, что ближе к лету станем обладателями заветного сертификата международного стандарта, а после из урожая 2020 года сможем совершить первые поставки за границу», — отметил он, добавив, что сейчас предприятие занимается поиском надежного партнера на рынке Ближнего Востока.

«Сад-Гигант «Ингушетия» — первый интенсивный фруктовый сад в республике. Это проект по выращиванию фруктов по европейским технологиям, позволяющим собирать до 55 т яблок с га. Он был заложен в 2013 году, сейчас на предприятии выращивают более 15 сортов яблок, а также черешню, сливу, персик, нектарин. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии, всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.