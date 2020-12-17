С товаропроизводителями Ингушетии достигнута договоренность о недопустимости повышения цен

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В аграрном ведомстве республики под председательством заместителя министра сельского хозяйства Илеза Келигова прошло совещание по теме недопущения увеличения цен на основные продукты питания в регионе.

В мероприятии приняли участие сельхозтоваропроизводители Ингушетии и специалисты различных ведомств. С докладами выступили представитель Министерства промышленности и цифрового развития республики Залина Албогачиева, председатель АККО РИ Магомед-Гирей Аушев и представители муниципальных образований.

По итогам совещания с товаропроизводителями республики была достигнута договоренность о недопустимости повышения цен на основную корзину продуктов.

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