С приходом тёплых дней коммунальщики Назрани активизировали свою работу

У муниципального унитарного предприятия «Специализированное коммунальное предприятие» Назрани работы прибавилось, сообщила пресс-служба мэрии города. На работах по уборке Назрани задействованы люди и единицы техники.

Проводится комплексная механизированная уборка дорог и тротуаров. За пределы города вывозится снег и мусор, проводятся поливочные работы.