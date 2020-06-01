С пенсий и социальных выплат россиян запретили взыскивать долги

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В России вступил в силу закон, который запрещает принудительное списание долгов с социальных выплат. Например, с пенсий, пособий или компенсаций.

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля 2019 года.

«Списывать средства теперь нельзя со счетов с денежным возмещением вреда здоровью, компенсационными и единовременными выплатами, пенсиями и социальными пособиями», — пишет ТАСС.

Документ также обяжет работодателей указывать в расчетных документах соответствующий код для таких выплат, а банки должны будут обеспечить соблюдение требований закона.

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