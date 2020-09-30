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С начала года в Ингушетии создали более 3 тыс. новых мест в детсадах

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С начала 2020 года в Ингушетии построено 15 детских садов, контрактная стоимость которых превышает 2 млрд. 342 млн рублей, создано более 3 тысячи дополнительных посадочных мест в дошкольные образовательные учреждения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Строительство такого количества объектов образовательной сферы стало возможным благодаря реализации в регионе национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», а так же иных федерально-целевых программ. Новые детские сады появились не только в таких городах как Магас, Назрань, Карабулак и Сунжа, но и в отдаленных сельских поселениях, жители которых еще недавно, и не мечтали о том, что в их селе появится государственный детский сад», — сказал собеседник.

По его словам, все здания типовые и рассчитаны на 220 мест.

Согласно проекту в новых дошкольных учреждениях образования имеется актовый зал, спортивные зал, пищеблок, игровые комнаты, спальни и санузлы индивидуальные для каждой группы. Дворовая часть оборудована современными детскими, спортивными площадками.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на стадии завершения в регионе находятся еще 7 дошкольных учреждений. Детский сад в Альтиево и Зязиков-Юрте будут сданы в октябре месяце текущего года, еще пять детских садов в Инарках, Кантышево, Назрани, Новом Реданте и Сагопшах завершат до конца.

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