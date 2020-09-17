С начала года правоохранителями Ингушетии выявлено 176 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону Ахмед Сейнороев на заседании республиканской антинаркотической комиссии, под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Говоря о противодействии нарушениям, допускаемым в аптечных учреждениях при незаконном отпуске лекарственных средств, обладающих психоактивными действиями, Сейнороев отметил, что на территории республики действуют 140 аптек, из них лицензию на оборот наркотических и психотропных веществ имеют 25.

«В период с 3 по 10 марта 2020 года при проверке 22 аптек было выявлено 8 нарушений по ст. 14.1 КоАП России (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Материалы направлены в суд. Нарушений отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий, обладающих психоактивными действиями, не выявлено», — сказал он.

Руководитель Росздравнадзора по республике Ахмед Боров сообщил, что в текущем году ведомством было проведено 5 плановых проверок по контролю качества лекарственных препаратов и обороту изделий медицинского назначения и 52 внеплановые документарные проверки. По результатам выдано 17 предписаний, составлено 10 протоколов и 7 предостережений по результатам обращений граждан и 108 предостережений о недопустимости нарушений требований по подключению к обязательной маркировке движения лекарственных препаратов.

Таким образом, именно аптечная наркомания, отпуск наркосодержащих медикаментов без лицензии, без рецептов врача лицам, не нуждающимся в их применении в лечебных целях, является серьезной и более значимой проблемой в республике.

Обозначив актуальность и злободневность обсуждаемой темы, Калиматов обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы по формированию негативного отношения общества к потреблению наркотиков, но основное внимание следует направить непосредственно на ликвидацию каналов поставки наркотиков в регион и пресечение деятельности преступных группировок по их распространению.

«Мы со своей стороны готовы к оказанию помощи силовым структурам в части профилактической работы, но основная проблема все же заключается в завозе запрещенных наркотических средств извне и их распространении на территории республики», — отметил руководитель субъекта.

Он считает, что работу по постановке на учет наркозависимых необходимо усилить, это позволит видеть реальную картину.

«Скрывать статистику и реальное положение дел нельзя, никакие местные особенности не должны стать угрозой для жизни. В большей части точные причины смерти устанавливаются по косвенным признакам без проведения последующих патолого-анатомических мероприятий. Это существенно влияет на аккуратность и достоверность выводов. Все должны понимать, что беда эта общая для республики. Своим молчанием мы убиваем людей, генофонд ингушей», — подчеркнул Калиматов.

Подводя итоги заседания, он поручил комиссии усилить межведомственное взаимодействие. Кроме того, Глава Ингушетии обратил внимание на необходимость более глубоко и предметно проанализировать ситуацию с наркоманией в муниципалитетах.

«Руководители муниципальных образований должны знать каждого в своем населенном пункте, кто сбился с пути, поэтому основная нагрузка по профилактике на вас. Говорите с каждой семьей, и не раз. Сегодня это чужие погубленные семьи, дети без отцов и с семейным насилием, а завтра эта беда может постучаться к каждому из нас. Мы в одном строю, каждый в отдельности ситуацию не изменит», — подытожил руководитель субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.