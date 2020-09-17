С начала года правоохранителями Ингушетии выявлено 176 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
За 8 месяцев текущего года правоохранительными органами Ингушетии выявлено 176 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждено 14 дел.
Об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону Ахмед Сейнороев на заседании республиканской антинаркотической комиссии, под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Говоря о противодействии нарушениям, допускаемым в аптечных учреждениях при незаконном отпуске лекарственных средств, обладающих психоактивными действиями, Сейнороев отметил, что на территории республики действуют 140 аптек, из них лицензию на оборот наркотических и психотропных веществ имеют 25.
«В период с 3 по 10 марта 2020 года при проверке 22 аптек было выявлено 8 нарушений по ст. 14.1 КоАП России (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Материалы направлены в суд. Нарушений отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий, обладающих психоактивными действиями, не выявлено», — сказал он.
Руководитель Росздравнадзора по республике Ахмед Боров сообщил, что в текущем году ведомством было проведено 5 плановых проверок по контролю качества лекарственных препаратов и обороту изделий медицинского назначения и 52 внеплановые документарные проверки. По результатам выдано 17 предписаний, составлено 10 протоколов и 7 предостережений по результатам обращений граждан и 108 предостережений о недопустимости нарушений требований по подключению к обязательной маркировке движения лекарственных препаратов.
Таким образом, именно аптечная наркомания, отпуск наркосодержащих медикаментов без лицензии, без рецептов врача лицам, не нуждающимся в их применении в лечебных целях, является серьезной и более значимой проблемой в республике.
Обозначив актуальность и злободневность обсуждаемой темы, Калиматов обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы по формированию негативного отношения общества к потреблению наркотиков, но основное внимание следует направить непосредственно на ликвидацию каналов поставки наркотиков в регион и пресечение деятельности преступных группировок по их распространению.
«Мы со своей стороны готовы к оказанию помощи силовым структурам в части профилактической работы, но основная проблема все же заключается в завозе запрещенных наркотических средств извне и их распространении на территории республики», — отметил руководитель субъекта.
Он считает, что работу по постановке на учет наркозависимых необходимо усилить, это позволит видеть реальную картину.
«Скрывать статистику и реальное положение дел нельзя, никакие местные особенности не должны стать угрозой для жизни. В большей части точные причины смерти устанавливаются по косвенным признакам без проведения последующих патолого-анатомических мероприятий. Это существенно влияет на аккуратность и достоверность выводов. Все должны понимать, что беда эта общая для республики. Своим молчанием мы убиваем людей, генофонд ингушей», — подчеркнул Калиматов.
Подводя итоги заседания, он поручил комиссии усилить межведомственное взаимодействие. Кроме того, Глава Ингушетии обратил внимание на необходимость более глубоко и предметно проанализировать ситуацию с наркоманией в муниципалитетах.
«Руководители муниципальных образований должны знать каждого в своем населенном пункте, кто сбился с пути, поэтому основная нагрузка по профилактике на вас. Говорите с каждой семьей, и не раз. Сегодня это чужие погубленные семьи, дети без отцов и с семейным насилием, а завтра эта беда может постучаться к каждому из нас. Мы в одном строю, каждый в отдельности ситуацию не изменит», — подытожил руководитель субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.