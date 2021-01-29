С февраля 2021 года новые требования к бизнесу будут вводиться в два «окна»
С 1 февраля начнет действовать закон «Об обязательных требованиях в РФ», который закрепляет правовую норму о введении любых новых требований к бизнесу в два этапа. Любые нововведения для бизнеса — по охране труда и экологии, санитарные или другие — теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования.
Как отметил статс-секретарь замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, введение двух «окон» вступления в силу нормативных правовых актов активно поддерживалось бизнесом.
— Этот механизм позволит предпринимателям получить достаточный запас времени для подготовки и адаптации к новому регулированию, приведения своих ресурсов и процессов в соответствие с новыми обязательными требованиями, — сказал он «РГ».
Также, по его мнению, уменьшится частота изменений нормативно-правовой базы, будет проще планировать и реализовывать долгосрочные проекты.
Исключением из нового правила станет регулирование, принятое в связи с введением ЧС или режима повышенной готовности, а также в связи с эпидемиями, катастрофами, терактами и прочими бедствиями.