С 3 по 8 ноября во всех регионах России и за рубежом пройдет «Большой этнографический диктант» в онлайн-формате

Его участниками могут стать жители нашей страны и зарубежных государств, без возрастных и иных ограничений, владеющие русским, английским или испанским языком. «Народов много — страна одна» — это слоган «Большого этнографического диктанта». Акция направлена на укрепление межнационального мира, гармонизацию межэтнических отношений.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, «Большой этнографический диктант» в 2020 году полностью пройдет в онлайн-формате в виде теста. Участники должны будут ответить на 30 вопросов: 20 из них будут общефедеральными, а остальные 10 — уникальные для каждого субъекта. Доступ к платформе будет доступен с 00:01 3 ноября по 23:59 8 ноября. Время для прохождения диктанта ограничено 45 минутами. По его истечении доступ к заданиям будет закрыт.

В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Итоги диктанта подведут ко Дню Конституции России, 12 декабря текущего года.

Напомним, в прошлом году диктант написали 454 тыс. человек на 5800 площадках в России и за рубежом.