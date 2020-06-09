С 25 июня жители Ингушетии смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

Об этом сообщил председатель избиркома республики Мусса Евлоев на совещании в Магасе, под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

По словам Евлоева, участники голосования, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут обеспечены полным комплектом средств индивидуальной защиты. На каждом участке установят температурный контроль, в течение дня они будут обрабатываться дезинфицирующими растворами. Для снижения рисков заражения Covid-19 в зависимости от погодных условий избирательным комиссиям рекомендовано организовать голосование на прилегающей к зданию территории.

"Если работа на открытом воздухе будет невозможна, предусматривается периодическое проветривание и обработка помещений, будут приняты меры, исключающие встречные потоки входящих и выходящих из помещения участников голосования. Также для минимизации контактов граждане будут предъявлять паспорта в раскрытом виде с соблюдением социальной дистанции, не передавая его члену УИК«,— пояснил руководитель избиркома.

Кроме того, для граждан, которые по тем или иным причинам не могут прийти на УИК, будет организовано бесконтактное голосование на дому. Избирателям будет выдаваться индивидуальный комплект с бюллетенем, бланком заявления о голосовании на дому, защитной маской, перчатками, авторучкой, дезинфицирующим средством для обработки рук — все в одноразовой упаковке. Члены комиссии будут обязаны соблюдать дистанцию, не заходить внутрь жилого помещения.

«Жители могут известить о своем намерении проголосовать на дому любым доступным способом: звонком, письмом, через интернет, а также через своих родственников, соседей», — сказал Евлоев.

Далее были обсуждены вопросы организации общественного наблюдения на участках голосования. «На сегодня уже 6 организаций и одна политическая партия изъявили желание участвовать в наблюдении, им разъяснен порядок предоставления сведений о кандидатах, начата работа по оформлению необходимых документов», — рассказал заместитель председателя Общественной палаты республики Ибрагим Картоев.

Руководитель Ингушетии особо подчеркнул важность обеспечения безопасности процедуры голосования в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Он отметил, что, несмотря возложение подготовки проведения голосования на избирательные комиссии, все органы власти и местного самоуправления обязаны подключиться к этой работе.

«Министрам и главам администраций районов и городов необходимо провести всю необходимую работу в части материально-технического обеспечения, включая предоставление необходимых помещений, транспорта, средств связи, технического оборудования. Голосование должно пройти максимально организованно, без сбоев, с соблюдением требований Роспотребнадзора», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.