С 1 января 2021 года вступят в силу новые требования к содержимому автомобильной аптечки

Росздравнадзор отмечает, что использоваться могут как аптечки, зарегистрированные в качестве самостоятельных медицинских изделий, так и аптечки, укомплектованные отдельно зарегистрированными медицинскими изделиями, входящими в новый перечень, утвержденный Минздравом России.

В аптечке для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях должны быть следующие медицинские изделия: маска медицинская нестерильная одноразовая −2 штуки; перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М — 2 пары; устройство для проведения искусственного дыхания «Рот — устройство — рот»; жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения; бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см — 4 штуки; бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см — 3 штуки; салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16×14 см № 10 — 2 упаковки; лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2×500 см.

В состав аптечки также включаются следующие прочие средства: ножницы, «Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», футляр.

Аптечки, произведенные или укомплектованные до 1 января 2021 года, могут применяться в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.