С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила противопожарного режима

В новых правилах исключены устаревшие требования. Например, в зданиях организации отдыха детей и их оздоровления теперь разрешено размещать детей на этаже с одним эвакуационным выходом, но не более 10 человек. Ранее размещение детей в таких условиях не допускалось.

Также прописаны запреты на использование подвальных и цокольных этажей для организации детского досуга (детских развивающих центров, развлекательных центров, залов для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.

Введены требования о запрете на объектах защиты установления глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных законом. Также не допускается изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны быть выполнены из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.

Для руководителей медицинских организаций прописано обеспечить наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, помимо носилок из расчета одни носилки на пять пациентов, еще и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены медорганизации. Кроме того, установлено требование к межкоечному расстоянию в больничных палатах, оно должно быть не менее 0,8 м, а центральный основной проход — шириной не менее 1,2 м. Дополнительно установлен запрет на группирование более двух кроватей.

Как и ранее, предусматриваются требования для объектов торговли, производственных, сельскохозяйственных объектов, транспорта и транспортной инфраструктуры, при выполнении строительно-монтажных работ и других работ. Отдельно прописаны требования противопожарной безопасности при применении и реализации пиротехнических изделий бытового назначения.