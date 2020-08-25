С 1 сентября школы Ингушетии начнут работать в очном режиме

В общеобразовательных организациях будут соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе использование антисептических средств при дезинфекции рабочих поверхностей

«1 сентября будут проведены традиционные праздничные линейки. Наша задача — создать максимально безопасные условия для педагогов и школьников, поэтому на линейки будут приглашены только учащиеся 1, 4, 9, 11 классов, чтобы избежать массового скопления людей. 2 сентября учебный процесс для всех школьников начнется в очной форме», — цитирует министра образования и науки РИ Эсет Бокову её пресс-служба.

По решению Президента России классные руководители будут получать дополнительную надбавку — 5000 рублей ежемесячно, при этом региональная надбавка сохранится. Также по поручению В. В. Путина с 1 сентября для всех учащихся начальных классов будет организовано бесплатное горячее питание. Власти республики намерены в новом учебном году предоставить бесплатное горячее питание более 36 тысячам учащихся начальных классов. Соответствующее соглашение о переводе региону субсидий из федерального бюджета на сумму свыше 51 миллиона рублей было подписано Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Ингушетии.