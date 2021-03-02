Выплаты

С 1 марта текущего года прекратил действовать беззаявительный порядок назначения выплат на детей до 3 лет

0

С 1 марта текущего года прекратил действовать беззаявительный порядок назначения выплат на детей до 3 лет семьям с низким доходом, так называемые «путинские» выплаты.

Эта выплата на первого или второго ребенка возрастом до трех лет, которые предоставляются в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

«Если вашему ребёнку год или два исполняется после 1 марта 2021 года, то чтобы продлить данную выплату, вам необходимо будет собрать документы и в день рождения ребенка (или позже) обратиться в соцзащиту для продления пособия.
Если же год или два исполнилось ребенку до 1 марта 2021 года, то ничего делать не надо, вам продлено на год автоматически до следующего дня рождения малыша», — пояснили газете «Ингушетия» в Минтруда республики.

Напомним, в беззаявительном порядке на основании ранее поданных документов пособие на ребенка до 3 лет назначалось с 1 апреля 2020 года. Родителям не нужно было обращаться за продлением пособия по достижении ребенком года или двух лет. С 1 марта 2021 года для продления выплаты вновь потребуется подавать заявление и пакет документов в орган соцзащиты. Если выплата на второго ребенка, то в Пенсионный фонд.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первая выставка картин из рыбьей кожи откроется в Ингушетии в четверг
Минприроды Ингушетии официально объявил об окончании охотничьего сезона
Приставы заставили жителя Ингушетии выплатить 56 штрафов, пригрозив арестом автомобиля
Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»
В Ингушетии правоохранителями задержан грузовик с древесиной ценной породы
В Ингушетии успешно прошла проверка системы оповещения
В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам
Молодые ученые Ингушетии проведут мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню
По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В колледжах Ингушетии планируется ввести новые предметы по истории республики

Главное

Яндекс.Метрика

 