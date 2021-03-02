С 1 марта текущего года прекратил действовать беззаявительный порядок назначения выплат на детей до 3 лет

Эта выплата на первого или второго ребенка возрастом до трех лет, которые предоставляются в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

«Если вашему ребёнку год или два исполняется после 1 марта 2021 года, то чтобы продлить данную выплату, вам необходимо будет собрать документы и в день рождения ребенка (или позже) обратиться в соцзащиту для продления пособия.

Если же год или два исполнилось ребенку до 1 марта 2021 года, то ничего делать не надо, вам продлено на год автоматически до следующего дня рождения малыша», — пояснили газете «Ингушетия» в Минтруда республики.

Напомним, в беззаявительном порядке на основании ранее поданных документов пособие на ребенка до 3 лет назначалось с 1 апреля 2020 года. Родителям не нужно было обращаться за продлением пособия по достижении ребенком года или двух лет. С 1 марта 2021 года для продления выплаты вновь потребуется подавать заявление и пакет документов в орган соцзащиты. Если выплата на второго ребенка, то в Пенсионный фонд.