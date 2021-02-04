С 1 марта диагностическая карта автомобиля будет оформляться в электронном виде

Проведение технического осмотра без предоставления транспортного средства и проведения проверки его состояния, в том числе его частей и дополнительного оборудования, на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств не допускается.

По результатам техосмотра в случае соответствия автомобиля обязательным требованиям безопасности транспортных средств оператором оформляется диагностическая карта, подтверждающая допуск данного транспортного средства к участию в дорожном движении.

С 1 марта 2021 года такая карта будет оформляться в электронном виде. Диагностическая карта, оформленная операторами техосмотра до 1 марта, будет актуальной до наступления срока следующего техосмотра. Информацию о наличии действующей диагностической карты и сроках ее действия после 1 марта 2021 года можно будет получить на официальном сайте Госавтоинспекции.

Также Госавтоинспекция отметила, что в случае, если диагностическая карта оформлена на транспортное средство, которое не предоставлялось на пункт ТО и не проверялось на нем или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности, такая диагностическая карта может быть аннулирована с последующим информированием страховой компании, заключившей договор ОСАГО на основании такой диагностической карты.