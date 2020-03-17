С 1 июля текущего года пособие на детей от трёх до семи лет начнут назначать в упрощённом порядке

Теперь для получения выплат достаточно направить заявление через сайт госуслуг или самостоятельно передать его в многофункциональный центр (МФЦ). Эти меры призваны сделать получение соцпомощи проще и доступнее, как и требовал ранее Президент РФ Владимир Путин.

Ранее для получения выплат соотечественникам приходилось доказывать нуждаемость и подтверждать доход. Чтобы изменить действующую схему, пришлось улучшить технологическую базу держателей данных и внести изменения в федеральное законодательство.