С 1 июля текущего года пособие на детей от трёх до семи лет начнут назначать в упрощённом порядке
Пособие на детей от трёх до семи лет с 1 июля 2020 года начнут назначать в упрощённом порядке, без дополнительных справок. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Теперь для получения выплат достаточно направить заявление через сайт госуслуг или самостоятельно передать его в многофункциональный центр (МФЦ). Эти меры призваны сделать получение соцпомощи проще и доступнее, как и требовал ранее Президент РФ Владимир Путин.
Ранее для получения выплат соотечественникам приходилось доказывать нуждаемость и подтверждать доход. Чтобы изменить действующую схему, пришлось улучшить технологическую базу держателей данных и внести изменения в федеральное законодательство.