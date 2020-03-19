Субботник

С 1 апреля текущего года пройдёт месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Назрани

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Мэрия Назрани намерена организовать и провести с 1 апреля текущего года месячник по санитарной очистке и благоустройству территории города.

Городской штаб обеспечит проведение работ по санитарной очистке, скашиванию высохшей травы, вывозу собранного мусора и грязи. Также штаб обеспечит участников месячника необходимым инвентарём и техникой.

Назрань будет разбита по секторам, а на каждом участке определят ответственных.

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