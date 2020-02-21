РЖД обеспечат ветеранов ВОВ бесплатным проездом в поездах по всей стране

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Первое заседание организационного комитета «Наша Победа» прошло в Центральном исполнительном комитете «Единой России», сообщила его пресс-служба.

Комитет намерен объединить все партийные направления и проекты по сохранению памяти о героях ВОВ, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации. Во главе угла стоял разбор памятных мероприятий и акций, которые уже реализуются или еще только состоятся в текущем году.

Ведущие мобильные операторы предоставят всем ветеранам бесплатные сотовые телефоны и сотовую связь без ограничения по объему. А РЖД обеспечат ветеранов ВОВ бесплатным проездом в поездах по всей России.

Миннауки и высшего образования в нынешнем году будет засчитывать абитуриентам вузов их хорошие результаты, полученные по итогам «Диктанта Победы». Благодаря участию в акции абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.

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