МВД

Ряд участников свадебных кортежей в Ингушетии привлекут к ответственности за бесцельную стрельбу

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В отношении ряда участников свадебных кортежей в Ингушетии составлены административные материалы за бесцельную стрельбу и мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что 6 сентября сотрудниками полиции в сельском поселении Экажево Назрановского района остановлена передвигавшаяся в составе свадебного кортежа автомашина ВАЗ-2107, под управлением 17-летнего жителя города Карабулака, из салона которой пассажир — ровесник водителя, производил выстрелы из охолощенного автоматического оружия АК-103. Также в салоне указанного автомобиля находились еще трое граждан, двоим из которых исполнилось 18 лет, третьему — 17.

В отношении стрелка составлен административный материал по ч. 2 ст. 20.13 КоАП России (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах), водителя — по нескольким другим статьям. В отношении трех пассажиров — по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

В тот же день полицейскими в городе Назрани, задержан Мерседес ML, под управлением 29-летнего местного жителя, из салона которой пассажиром 30-летним местным жителем производились выстрелы из охолощенного оружия СХ АК 103.

Также в минувшее воскресенье в Назрани сотрудниками полиции задержана автомашина БМВ-5251, под управлением 24-летнего местного жителя, из салона которой пассажиром 27 летним местным жителем производились выстрелы из охолощенного оружия СХ-АК103.

В отношении обеих стрелков составлены административные материалы по ч. 2 ст. 20.13 КоАП России.

Оружие изъято, все автомобили доставлены в ОМВД по Назрановскому району и городу Назрани.

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