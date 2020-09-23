Ряд соцобъектов построят в селе Вежарий в Ингушетии для развития отдаленного населенного пункта

«На территории сельского поселения Вежарий реализуют госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой активно ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта, дошкольного образовательного учреждения, спортивной площадки, а также реконструируют школу», — сказал собеседник издания.

Темпы и качество строительства новых объектов в ходе инспекции проверил замглавы администрации Малгобекского района.

Как отметил глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев, для комплексного развития муниципалитета создаются медицинские, образовательные и другие объекты социальной поддержки. Совсем недавно в сельском поселении ввели в эксплуатацию новый ДК с большими сценическими площадками и мастерскими для приобщения детей к народным ремеслам.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в августе этого года с участием Главы республики Махмуд-Али Калиматова там торжественно открыли новую дорогу, связавшую Малгобекский район с отдаленным населенным пунктом Вежарий, протяженностью 11,63 км. Она построена в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог».

Дорога расширена и приведена в соответствие с требованиями четвертой технической категории. Новая артерия позволит обеспечить бесперебойное устойчивое движение в упомянутое сельское поселение.

Как отметил собеседник газеты, при планировании мероприятий по строительству значимых объектов инфраструктуры и социального значения Главой региона была обозначена задача перед министерствами — учитывать возможность их введения для развития сельских поселения и привлечения инвесторов.

Кроме того, власти нацелены на создание благоприятных условий для возвращения населения в отдаленные малочисленные села, что в дальнейшем поспособствует повышению экономического потенциала и расширению муниципалитетов.