Дзюдо

Рустам Угурчиев одержал уверенную победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо на приз общества «Динамо»

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Накануне стало известно о победе ингушского дзюдоиста Рустама Угурчиева на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы общества «Динамо», посвященных памяти заслуженного тренера России Николая Попова. 

Выступавший в весовой категории до 81 кг Угурчиев, без видимых усилий справился с пятью соперниками, среди которых были достаточно титулованные спортсмены, и выполнил норматив мастера спорта России по дзюдо.

Примечательно, что до этого момента спортсмен выступал в категории до 73 кг, но на этот раз не стал гонять вес, а решил помериться силами с оппонентами из более тяжелой весовой категории, и не прогадал.

Днем ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что воспитанники той же секции борьбы — Рамазан и Ибрагим Албогачиевы, завоевали в Уфе «серебро» и «бронзу».

О таком успехе своих подопечных, по признанию одного из наставников спортсменов, опытные тренеры — Абабукар Муталиев, Руслан Муталиев, Адам Муталиев, Астемир Бузуртанов и Тахир Албогачиев, могли лишь мечтать. Трое из пятерых их учеников оказались в числе победителей и призеров состязаний, а также стали обладателями путевок на первенство России, которое пройдет в Тюмени с 4 по 7 марта.

Рассказывая мне о результатах воспитанников секции, тренер, конечно, слукавил, назвав их неожиданными. Зная, какую огромную работу проделали и сами спортсмены и тренерский штаб при подготовке к данному турниру, становится ясно — иначе и быть не могло. Так что победы ребят — это вознаграждение за колоссальный труд.

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