Бокс

Рустам Тангиев принял участие в отчетно-выборной конференции Федерации бокса России

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Руководитель Федерации бокса Ингушетии Рустам Тангиев принял участие в отчетно-выборной конференции Федерации бокса России. В ходе онлайн-конференции были утверждены изменения в уставе организации и избраны ее новые руководители.

В мероприятии принимали участие 67 делегатов от 84 региональных федераций бокса и члены исполкома.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в ходе отчётно-выборной конференции избран новый состав исполнительного комитета. Генеральным секретарем Федерации бокса России избран Кирилл Щекутьев.

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