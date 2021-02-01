Рустам Тангиев принял участие в отчетно-выборной конференции Федерации бокса России
Руководитель Федерации бокса Ингушетии Рустам Тангиев принял участие в отчетно-выборной конференции Федерации бокса России. В ходе онлайн-конференции были утверждены изменения в уставе организации и избраны ее новые руководители.
В мероприятии принимали участие 67 делегатов от 84 региональных федераций бокса и члены исполкома.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в ходе отчётно-выборной конференции избран новый состав исполнительного комитета. Генеральным секретарем Федерации бокса России избран Кирилл Щекутьев.