Спорт

Рустам Кукурхоев выступит на турнире «Золотой тигр»

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Сотрудник службы безопасности Главы республики Рустам Кукурхоев вновь примет участие в мультитурнире «Золотой тигр». Об этом спортсмен рассказал в интервью корреспонденту газеты «Ингушетия».

По его словам, на этот раз он панирует испытать силы сразу в четырех дисциплинах: военный жим, классический жим, троеборье и становая тяга.

Как ранее сообщала «Ингушетия», 27 августа в Сочи стартует первый этап чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр Сочи». В конце сентября в Екатеринбурге пройдет финальная часть турнира.

Напомним, что в 2019 году на турнире «Золотой тигр — XIII» Рустам Кукурхоев также выступал в четырех дисциплинах, став обладателем трех наград: двух — высшей пробы, и одной — «серебро». Всего же в рамках мультитурнира были разыграны медали в полусотне спортивных дисциплин.

Отметим, что Рустам Кукурхоев тренируется под руководством Магомеда Богатырева.

 

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