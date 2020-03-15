Пауэрлифтинг

Рустам Кукурхоев выступит на отборочном этапе кубка Европы по пауэрлифтингу

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Сегодня, 15 марта, ингушский атлет Рустам Кукурхоев вступит в борьбу за награды Всероссийского мастерского турнира «Кубок Северного Кавказа» по пауэрлифтингу, который является отборочным этапом кубка Европы.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в группе поддержки спортсмена.

Всероссийский мастерский турнир «Кубок Северного Кавказа» по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму, строгому подъему на бицепс и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/САР на протяжении 2 дней будет проходить в Ставрополе.

Победители и призеры состязаний получат право в конце марта выступить на национальном чемпионате в Ярославле.

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