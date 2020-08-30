Рустам Кукурхоев вышел в финал турнира «Золотой тигр»

Победитель соревнований в данной дисциплине определится уже сегодня.

Как ранее сообщала «Ингушетия», 27 августа в Сочи стартовал первый этап чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр Сочи». В конце сентября в Екатеринбурге пройдет финальная часть турнира.

Ингушский силач Рустам Кукурхоев выступит в четырех дисциплинах: военный жим, классический жим, троеборье и становая тяга.

Напомним, что в прошлом году на турнире «Золотой тигр — XIII» Рустам Кукурхоев также выступал в четырех дисциплинах, став обладателем трех наград — двух высшей пробы и одного «серебра». Всего же в рамках мультитурнира были разыграны медали в полусотне спортивных дисциплин.

Коллектив нашей газеты желает Рустаму успехов в предстоящих состязаниях и красивых уверенных побед.