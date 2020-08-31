Рустам Кукурхоев стал чемпионом турнира «Золотой тигр» в Сочи

Как ранее сообщала «Ингушетия», 27 августа в Сочи стартовал первый этап чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр Сочи». Финальная часть состязаний пройдет в конце сентября в Екатеринбурге.

В нынешнем году Рустам Кукурхоев, равно как и в прошлом году, выступал сразу в четырех дисциплинах, побив свой личный рекорд по качеству завоеванных наград. Напомним, что в 2019 году ингушскому силачу удалось стать обладателем трех медалей — двух высшей пробы и одного «серебра».

Всего же в рамках мультитурнира традиционно разыгрываются награды в полусотне спортивных дисциплин.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет Рустама с победой и желает ему успехов в покорении новых высот и больших спортивных достижений.