Благотворительность

Русскоязычным семьям в Ингушетии раздали 150 продуктовых наборов в рамках муниципальной акции

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Малоимущие семьи в Сунженском районе республики получили продукты первой необходимости от местных властей в ходе благотворительной акции. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в районной администрации.

«Муниципальные власти провели благотворительную акцию по оказанию помощи русскоязычным семьям. Поддержка оказана 150 семьям, проживающим в Сунженском районе и городе Сунжа», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что продуктовые наборы, в которые в том числе вошли мука и рис, по адресам проживания нуждающихся в помощи в связи с непростой эпидобстановкой развезли представители администрации.

Напомним, что по данным республиканского оперативного штаба, на 19 сентября в Ингушетии проведено 76012 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5136 впервые установленных диагнозов Covid-19.

За весь период умерло 79 человек, выздоровело — 4409.

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