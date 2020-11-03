Русский театр Ингушетии в «Ночь искусств» представит спектакль «Две стрелы» в онлайн-формате

Русский театр Ингушетии в «Ночь искусств» представит спектакль «Две стрелы» в онлайн-формате
Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии 3-4 ноября в онлайн-формате представит спектакль Александра Володина «Две стрелы» в постановке режиссера Ахмета Льянова, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Показ пройдет в рамках акции «Ночь искусств», ее тема — «Искусство объединяет».
Спектакль «Две стрелы» является важным звеном театрализованного проекта «Легенды Ингушетии», который в октябре 2019 года стал одним из творческих экспериментов театра при поддержке Министерства культуры РФ.
Идея перенести спектакль «Две стрелы» в несвойственный театру формат принадлежит художественному руководителю коллектива Заре Аушевой-Базоркиной. Автором самого же проекта является заслуженный деятель искусств Ингушетии Микаэл Базоркин.
Спектакль интересен тем, что относится к направлению site specific: все действие вписано в пространство, а в качестве декораций используются природные пейзажи.
Показ начнется в 20:00. Просмотр будет доступен на youtube-канале театра.