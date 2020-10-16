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Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Две стрелы», который состоится на курорте «Армхи»

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В субботу, 17 октября, Русский музыкально-драматический театр Ингушетии на курорте «Армхи» представит одну из своих лучших постановок — спектакль «Две стрелы» по пьесе Александра Володина, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Показ состоится в лесопарковой зоне на территории лечебно-оздоровительного комплекса, где зрители под открытым небом смогут понаблюдать за перипетиями в жизни главных героев постановки режиссера Ахмета Льянова.

«Несмотря на то, что пьеса Володина имеет интригующий подзаголовок «Детектив каменного века», зрителей приглашают задаться вопросом: а так ли далеко мы сами ушли от проблем и законов первобытного общества? И не найдём ли мы пугающих параллелей между веком каменным и веком двадцать первым?» — сказано в релизе.

Начало спектакля — в 16:00.

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