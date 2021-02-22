Русский театр Ингушетии приглашает на онлайн-трансляцию спектакля «Паспорт»

Показ спектакля, сценаристом и режиссером-постановщиком которого является заслуженный деятель искусств республики Микаэл Базоркин, приурочен к 77-летию депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

«Ингушский народ знает немало горьких страниц, и одна из них — трагедия 23 февраля 1944 года. Театральная постановка расскажет о русской женщине, связавшей свою жизнь с ингушским народом в годы сталинских репрессий и оставшейся верной своему сердцу до конца. Спектакль наполнен особым светом человечности, где люди остаются людьми, и никаким нелюдям не сбить их с истинного пути», — сказано в релизе.

Спектакль можно посмотреть на youtube-канале театра https://m. youtube. com/channel/UCCBI2V8kbWAxuSki34XL0Rw.