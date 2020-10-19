Русский театр Ингушетии представил спектакль «Две стрелы» на фоне природных пейзажей

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, спектакль состоялся в рамках проекта Микаэла Базоркина «Легенды Ингушетии». В течение полутора часа зрители, ведомые актерами, лицезрели развитие отношений главных героев.

Постановка интересна тем, что относится к театральному направлению site specific: все действие вписано в пространство леса, а в качестве декораций используются природные пейзажи. Зрители не сидят в уютных креслах, а стоя либо сидя на деревянных скамейках следуют по сюжетной линии в буквальном смысле этих слов.

«Сначала мы нашли место, и только потом я, вдохновленный местной атмосферой, предложил спектакль. Спектакль планировался на лето, однако осенью он приобретает особую интонацию, становится мистическим», — рассказал режиссёр Ахмет Льянов.

Однако, по его словам, все же «Две стрелы» — сезонное представление. «Осеннему» зрителю требуется немало мужества, чтобы сопереживать героям в течение полутора часа (именно столько длится пьеса), не боясь замерзнуть. Хотя, возможно, подобное напряжение обостряет восприятие.

«В условиях пандемии, театр ищет новые, более безопасные формы для реализации своих творческих идей. Проект «Легенды Ингушетии» максимально отвечает всем требованиям. Спектакли в горах, на свежем воздухе, гарантируют неограниченную социальную дистанцию, которую в данный момент надо соблюдать. Также это взаимодействие с туркластером и поиск новых форм креативного искусства», — отметил Ахмет Льянов.