Русский театр Ингушетии готовится представить зрителям спектакль «Хаджи-Мурат»

«Хаджи-Мурат» — спектакль о сломе времён, сломе эпох, о невероятных обстоятельствах, в которых человек должен действовать не столько самостоятельно, сколько принимая вызов судьбы, рока, фатума«, — рассказал режиссёр-постановщик Ахмет Льянов.

Красочные костюмы, великолепная работа со светом, музыкальное сопровождение дополняют глубокое художественное исследование повести Толстого, которое провел Льянов.

«Надеемся, что знаменитая «кавказская» повесть Льва Толстого станет настоящим открытием для зрителей», — отметил режиссер.