Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии покажет спектакль «Паспорт»
26 и 27 февраля Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии покажет спектакль «Паспорт», сообщает пресс-служба творческого коллектива.
Сценаристом и режиссером-постановщиком спектакля о трагических событиях февраля 1944 года является заслуженный деятель искусств республики Микаэл Базоркин. По его словам, постановка, которая учит патриотизму и интернационализму подрастающую молодежь, рассчитана на все возрастные категории зрителей.
Показ спектакля «Паспорт» состоится на сцене Ингушского ТЮЗа. Начало — в 14:30.