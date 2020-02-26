Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии покажет спектакль «Паспорт»

Сценаристом и режиссером-постановщиком спектакля о трагических событиях февраля 1944 года является заслуженный деятель искусств республики Микаэл Базоркин. По его словам, постановка, которая учит патриотизму и интернационализму подрастающую молодежь, рассчитана на все возрастные категории зрителей.

Показ спектакля «Паспорт» состоится на сцене Ингушского ТЮЗа. Начало — в 14:30.