Театр

Русский драмтеатр Ингушетии приглашает на спектакль «Из тьмы веков»

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Сегодня, 10 марта, в 14:00 Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии покажет спектакль «Из тьмы веков», сообщает пресс-служба творческого коллектива.

Зрители попадут в захватывающий мир романа Идриса Базоркина в постановке народного артиста Ингушетии Ахмета Льянова.

«Спектакль всегда собирает полные залы. Зрители разных возрастов спешат в театр, на сцене которого развиваются события многолетней давности.
Тема человеческих отношений от сотворения мира до наших дней постоянна», — сказано в релизе.

Театральное представление знакомит зрителей с непростой жизнью горцев, живших в те времена, понять, через какие испытания пришлось им пройти, а также познать культуру и обычаи ингушского народа.

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