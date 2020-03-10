Русский драмтеатр Ингушетии приглашает на спектакль «Из тьмы веков»

Зрители попадут в захватывающий мир романа Идриса Базоркина в постановке народного артиста Ингушетии Ахмета Льянова.

«Спектакль всегда собирает полные залы. Зрители разных возрастов спешат в театр, на сцене которого развиваются события многолетней давности.

Тема человеческих отношений от сотворения мира до наших дней постоянна», — сказано в релизе.

Театральное представление знакомит зрителей с непростой жизнью горцев, живших в те времена, понять, через какие испытания пришлось им пройти, а также познать культуру и обычаи ингушского народа.