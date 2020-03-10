Русский драмтеатр Ингушетии приглашает на спектакль «Из тьмы веков»
Сегодня, 10 марта, в 14:00 Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии покажет спектакль «Из тьмы веков», сообщает пресс-служба творческого коллектива.
Зрители попадут в захватывающий мир романа Идриса Базоркина в постановке народного артиста Ингушетии Ахмета Льянова.
«Спектакль всегда собирает полные залы. Зрители разных возрастов спешат в театр, на сцене которого развиваются события многолетней давности.
Тема человеческих отношений от сотворения мира до наших дней постоянна», — сказано в релизе.
Театральное представление знакомит зрителей с непростой жизнью горцев, живших в те времена, понять, через какие испытания пришлось им пройти, а также познать культуру и обычаи ингушского народа.